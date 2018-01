Der Wechsel von Torhüter-Talent Kepa Arrizabalaga zu Real Madrid ist endgültig vom Tisch.

Das Mega-Talent von Athletic Bilbao verlängerte am Montag seinen Kontrakt bei den Basken bis 2025 und ließ sich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro in den Vertrag schreiben.

Real-Coach Zinedine Zinedane hatte unlängst klar gestellt, keinen zusätzlichen Torwart für den Rest der Saison zu benötigen - und damit offenbar den überraschenden Sinneswandel des spanischen Jung-Nationalspielers in die Wege geleitet.

Denn die Königlichen buhlten bis zuletzt um den 23-Jährigen, doch das Zögern von Real hat Arrizabalaga offenbar zum Umdenken bewegt.