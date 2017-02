Der AS Monaco hat in einer spektakulären Partie eine Pokalblamage nur knapp vermieden.

Der Tabellenführer der Ligue 1 gewann in der zehnten Runde des Coupe de France mit 5:4 n.V. bei Drittligist FC Chambly und steht damit im Achtelfinale.

Dabei verspielte Monaco eine 3:0-Führung und musste in der Nachspielzeit der regulären Spielzeit das 3:3 hinnehmen. In der Verlängerung gelang Monaco zunächst die scheinbar beruhigende 5:3-Führung, der Außenseiter kam jedoch erneut zurück und war nah dran am Ausgleich.

Beim Stand von 3:2 sah Monacos Andrea Raggi zudem die Rote Karte, sodass die Monegassen die Verlängerung nur mit zehn Mann bestreiten mussten.