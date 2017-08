Die Transferspekulationen um Frankreichs Megatalent Kylian Mbappe erhalten auch vor dem dritten Spieltag der Ligue 1 neue Nahrung. Der 18 Jahre alte Angreifer, für den Paris St. Germain und Real Madrid mehr als 150 Millionen Euro Ablöse bieten sollen, steht nicht im Kader des französischen Meisters AS Monaco für das Auswärtsspiel am Freitag (ab 20.35 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+) beim FC Metz.

Der umworbene Mbappe sei "nicht bei 100 Prozent und nicht in guter Form", sagte Monacos Trainer Leonardo Jardim im Rahmen einer Pressekonferenz am Donnerstag zu seinen Beweggründen. Schon am vergangenen Sonntag hatte Mbappe im Spiel bei Dijon FCO (4:1) 90 Minuten lang auf der Bank gesessen. Anschließend sprach Jardim von einer "Entscheidung des Vereins".

Laut Medienberichten soll Mbappe sich längst für ein Engagement beim französischen Hauptstadtklub PSG und damit gegen einen Wechsel zum Champions-League-Sieger Madrid entschieden haben.

Paris soll bereit sein, nach der Investition von 222 Millionen Euro für die Ablöse Neymars noch einmal 155 Millionen in den jungen Angreifer zu investieren, der im Fürstentum einen Vertrag bis 2019 besitzt. Damit wäre Mbappe der zweitteuerste Spieler der Fußball-Geschichte.