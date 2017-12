Noch ohne Rückkehrer Neymar hat Titelverteidiger Paris Saint-Germain mühelos das Viertelfinale im französischen Ligapokal erreicht (Der Spielplan der Coupe de la Ligue).

Der Cup-Sieger der vergangenen vier Spielzeiten setzte sich bei Racing Straßburg auch durch einen Treffer von Nationalspieler Julian Draxler 4:2 (2:1) bei Racing Straßburg durch und revanchierte sich für die 1:2-Pleite in der Meisterschaft elf Tage zuvor an gleicher Stelle.

Yoann Salmier per Eigentor (12.) sowie Angel Di Maria (25.), Daniel Alves (62.) und Draxler (78.) sorgten für klare Verhältnisse für die Pariser, bei denen die etatmäßige Nummer zwei Kevin Trapp von Beginn an im Tor stand und zu seinem zweiten Pflichtspieleinsatz in der laufenden Saison kam. Jeremy Grimm (36.) und Jeremy Blayac (88.) verkürzten für Straßburg.

Der brasilianischen Topstar Neymar, der am Montag mit Erlaubnis des Tabellenführers aus "persönlichen Gründen" in seine Heimat gereist war, kehrte zwar am Mittwoch in die französische Hauptstadt zurück, soll aber erst im Ligaspiel am Samstag bei Stade Rennes wieder zum Kader gehören.

Die restlichen Viertelfinal-Ergebnisse im Überblick

Stade Rennes - Olympique Marseille 4:3 (n.E.)

HSC Montpellier - Olympique Lyon 4:1

SC Amiens - FC Tours 2:1

OSC Lille - OGC Nizza 2:3