Bastian Schweinsteiger hat seinen neuen Klub Chicago Fire in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) zum zweiten Sieg in Folge geführt.

Dabei wurde Schweinsteiger durch seinen sehenswerten Führungstreffer gegen New England Revolution kurz vor der Pause erneut zum Matchwinner seines Teams. Am Ende gewann Chicago gar mit 3:0 (1:0).

Für Schweinsteiger war es bereits sein zweites Tor im dritten Spiel für Chicago. Zuletzt hatte er bei seinem Debüt gegen Montreal Impact ebenfalls das Tor zum 1:0 erzielt.

Im Spiel gegen New England Revolution verarbeitete der 32-Jährige einen Pass an der Strafraumgrenze, schob den Ball an zwei Verteidigern vorbei und schoss ihn dann mit der Innenseite ins lange Eck.

Bereits zwei Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhte der ungarische Stürmer Nemanja Nikolic auf 2:0 und traf in der 73. Minute auch zum 3:0-Endstand. New Englands Je-Vaughn Watson hatte bereits in der 27. Minute Gelb-Rot gesehen.

Durch den zweiten Sieg in Serie kletterte Schweinsteigers Team nun mit elf Punkten auf den dritten Platz.