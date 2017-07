Bastian Schweinsteiger führt die Auswahl der MLS All Stars als Kapitän in die Partie gegen Real Madrid.

Wie die Major League Soccer am Mittwoch bekannt gab, fungiert der in die Startelf gewählte Weltmeister das Team als Spielführer an. Das All Star Game steigt am 2. August in Chicago, Spielort von Schweinsteigers Klub Fire.

"Das bedeutet viel für mich. Es wird ein großes Match gegen Real Madrid. Ich freue mich riesig darauf und hoffe, euch in einer Woche alle im Soldier Field zu sehen", sagte Schweinsteiger, der den Fans für die Wahl dankte.

In der Startelf stehen unter anderem auch die ehemaligen Weltstars Kaka und David Villa.

Das Aufgebot der MLS All Stars:

Tor: Tim Howard (Colorado Rapids)

Abwehr: Graham Zusi (Sporting KC), Greg Garza (Atlanta United), Damarcus Beasley (Houston Dynamo)

Mittelfeld: Kaka (Orlando City SC), Michael Bradley (Toronto FC), Miguel Almiron (Atlanta United), Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire)

Angriff: David Villa (New York City FC), Nemanja Nikolic (Chicago Fire), Sebastian Giovinco (Toronto FC)