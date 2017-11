Die Major League Soccer hat in einer offiziellen Mitteilung aufgelistet, welche MLS-Stars die meisten Trikots in der Saison 2017/18 verkauft haben. Besser als Bastian Schweinsteiger war nur einer.

Der deutsche Weltmeister von Chicago Fire belegte in den Top 25 einen starken zweiten Platz hinter einem Paraguayer, der die Top-Liste überraschend anführt.

Miguel Almiron von Atlanta United FC spielte in seiner Debüt-Saison in den USA aber groß auf und verbuchte in 30 MLS-Spielen starke neun Tore und acht Vorlagen.

Schweinsteiger kam in 24 Partien nur auf drei Tore und zwei Vorlagen. Hinter Almiron und dem Ex-Bayern-Star konnte sich mit Josef Martínez ein dritter MLS-Debütant in den Top 3 platzieren.

In den vergangenen vier Jahren konnten sich dagegen nur zwei MLS-Stars jede Saison über in der Bestenliste halten: Clint Dempsey (Seattle Sounders FC) sowie Graham Zusi (Sporting Kansas City).

Die Top 25: