FA Cup: Bastian Schweinsteiger bei Manchester United in Startelf

Bastian Schweinsteiger steht erstmals unter Jose Mourinho in der United-Startelf

Bastian Schweinsteiger steht bei ManUnited erstmals in dieser Saison in der Startelf. Nach zwei Kurzeinsätzen schickt ihn Mourinho gegen Wigan von Anfang an aufs Feld.