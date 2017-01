Leroy Sane hat sich mit Manchester City ins Achtelfinale des FA Cups geschossen. Der frühere Schalker gehörte beim 3:0-Sieg bei Ligakonkurrent Crystal Palace zu den Torschützen.

Nach dem Führungstreffer von Raheem Sterling in der 43. Minute brachte Sane die Citizens in der 71. Minute endgültig auf die Siegerstraße. Yaya Toure machte in der Schlussphase den 3:0-Sieg perfekt.

Nach dem peinliche Aus des FC Liverpool gegen Zweitligist Wolverhampton Wanderers am frühen Nachmittag hätte es um ein Haar die nächste faustdicke Überraschung gegeben.

Tottenham Hotspur zitterte sich zu einem 4:3-Sieg gegen die Wycombe Wanderers, die in der dritten englischen Liga aktiv sind.

Ebenso wie sein Reds-Kollege Jürgen Klopp verzichtete Spurs-Trainer Mauricio Pochettino zunächst auf zahlreiche Stars - unter anderem kam Dele Alli erst in der 61. Minute zum Einsatz.

Der krasse Außenseiter lag nach einem Doppelschlag von Paul Hayes bereits nach 36 Minuten mit 2:0 in Führung, ehe Heung-Min Son und Vincent Janssen in der zweiten Hälfte den Rückstand wettmachten.

Nachdem Wycombe erneut zur Führung traf, retteten Alli und Son in der Schlussphase den Favoriten.

Keine Probleme hate der FC Chelsea, der zu einem souveränen 4:0-Sieg gegen Brentford kam.