Trainer Antonio Conte hat für das Auswärtsspiel des FC Chelsea bei Leicester City am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) überraschend seinen Topstürmer Diego Costa aus dem Kader gestrichen.

Hintergrund ist offenbar eine Auseinandersetzung der beiden während dieser Woche. Das berichtet die Daily Mail.

Demnach kam es bezüglich des Fitnesszustands von Costa zum Streit zwischen Costa und den Physiotherapeuten, wobei auch Chelsea-Coach Conte involviert war.

Costa, der die vergangenen drei Tage nicht trainiert hatte, behauptete an Rückenproblemen zu leiden. Diese wiederum stünden seiner Meinung nach in Verbindung mit den häufigen Muskelverletzungen in seiner Krankenakte. Die Physios und auch Costa waren hingegen anderer Meinung.

Die Zukunft des mit 14 Toren besten Torjägers der Blues ist nach dem jüngsten Vorfall offen. Zumal Anfang Januar Gerüchte über eine Millionen-Offerte des chinesischen Klubs Tianjin Quanjian die Runde machten.

Eigentlich wollten die Blues den bis 2019 laufenden Vertrag mit dem spanischen Nationalspieler verlängern. Doch die neuen Entwicklungen könnten zu einem Umdenken führen.

