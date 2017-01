Der FC Liverpool setzt sich im Topspiel der Premier League gegen Manchester City knapp durch.

Mit dem 1:0-Sieg bleiben Jürgen Klopps Reds weiter erster Jäger des unangefochtenen Tabellenführers FC Chelsea. Pep Guardiola muss mit Manchester City dagegen den nächsten Rückschlag im Kampf um den Titel hinnehmen.

Guardian: Georginio Wijnaldum schenkt Liverpool einen verdienten Sieg gegen Manchester City.

In diesen Moment dürfen die Anhänger des FC Liverpool wahrlich Hoffnung haben, dass ihr Team in der Lage ist die Chelsea zu überholen und sich an die Spitze der Premier League zu setzen. Es besteht immer noch eine Sechs-Punkte-Rückstand aber Jürgen Klopps Männer scheinen absolut davon überzeugt zu sein, dass sie es schaffen können.

Highlights: Liverpool bezwingt Manchester City

Mirror: Liverpools Sieg gegen Manchester City beweist, dass Jürgen Klopps Männer ein ernst zu nehmender Kandidat im Titelrennen sind. Pep Guardiola aber wird sich über die Schwächen seiner Mannschaft schmerzlich im Klaren zu sein.

Telegraph: Wie Jürgen Klopp Pep Guardiola bei Liverpools Sieg gegen Manchester City geschlagen hat.

Klopps Team presste in der Anfangsphase hoch und Firmino lief Claudio Bravo an. Citys Torhüter hatte keine andere Wahl, als den Ball lang zu schlagen. Nur eine Minute später waren Bravo, Zabaleta und John Stones eingekesselt weil Lallana, Firmino und Emre Can sie im Rudel jagten. Der Schlüssel zur überlegenen Vorstellung der ersten Halbzeit war Liverpools Geschwindigkeit, mit der sie die Räume zumachten.

Daily Mail: Georginio Wijnaldum besorgt den Sieg mit einem krachenden Kopfball und Jürgen Klopp setzt sich an der Anfield Road gegen seinen alten Widersacher Pep Guardiola durch.

Liverpool sicherte sich einen hart erkämpften Sieg gegen Rivale Manchester City und beendet das Jahr 2016 mit einem Highlight. City bemühte sich in einer intensiven zweiten Halbzeit aber testete Liverpools Torhüter Simon Mignolet nie wirklich.

AS: Guardiolas City strauchelt erneut und liegt zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter. Obwohl Manchester mehr Ballbesitz hatte wurden sie von Wijaldum geschlagen.