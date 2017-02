Stoke City und der FC Everton trennen sich am 23. Spieltag 1:1. Für das Highlight sorgt Stokes Stürmer Peter Crouch mit seinem 100. Tor in der Premier League. Das feiert er in seiner typischen Manier.

