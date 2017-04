Mesut Özil hat den FC Arsenal in seinem 150. Spiel für die Gunners zu einem wichtigen Sieg in der Premier League geschossen.

Beim 3:0 (0:0) im London-Derby gegen West Ham United erzielte der Mittelfeldstar das Führungstor (58.) und hielt damit die Londoner im Rennen um die Champions-League-Qualifikation. (Die Tabelle der Premier League)

Angeführt von Özil, der sein 30. Pflichtspieltor für Arsenal erzielte, beendeten die Gunners ihren Negativlauf und verkürzten den Rückstand auf den Tabellenvierten ManCity auf vier Punkte. Es war der erste Sieg für das Team von Arsene Wenger seit dem 11. Februar.

Theo Walcott nach Vorarbeit von Özil (68.) und Olivier Giroud (83.) erzielten die weiteren Treffer für Arsenal, bei dem auch Weltmeister Shkodran Mustafi in der Startelf stand.

Per Mertesacker war derweil erstmals in dieser Saison wieder im Kader. Der Innenverteidiger hatte wegen einer hartnäckigen Knieverletzung, die er im Juli vergangenen Jahres erlitt, in dieser Spielzeit noch kein Spiel absolviert.