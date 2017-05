Hoffenheims Manager Alexander Rosen hat offenbar Begehrlichkeiten in England geweckt.

Die Kraichgauer stehen aktuell auf Rang drei in der Bundesliga. Neben Julian Nagelsmann hat auch der 37 Jahre alte Rosen großen Anteil am größten Erfolg in der Vereinsgeschichte der Hoffenheimer.

Nach Informationen des Mirror hat nun der FC Arsenal den Hoffenheimer Manager auf dem Zettel. Erstmals in der Geschichte der Gunners soll ein Sportdirektor installiert werden trotz des Widerstands von Trainer Arsene Wenger.

Neben Rosen soll auch der ehemalige niederländische Nationalspieler Marc Overmars auf dem Wunschzettel der Londoner stehen.