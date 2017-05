Nach Emre Cans traumhaftem Fallrückzieher, mit dem er Liverpools 1:0-Sieg beim FC Watford veredelte, überschlägt sich die englische Presse mit Sonderlob für den deutschen Nationalspieler.

"Magier Can: Emre Cans Fallrückzieher macht den Unterschied und bringt die Reds in die Top vier", schreibt das Boulevardblatt The Sun. "Der Deutsche erzielt einen Anwärter für das Tor des Jahres - aber Philippe Coutinho muss verletzt runter."

Die Verletzung des Brasilianers, der noch in der ersten Hälfte mit Problemen am Oberschenkel ausgewechselt werden musste, trübte den Reds-Sieg etwas - allerdings ist die Hoffnung groß, dass der Brasilianers nicht allzu lange fehlen wird.

"Mein schönstes Tor"

Auch die Daily Mail lobt den Schützling von Jürgen Klopp über den grünen Klee. "Cans Kracher bringt Liverpool nach oben: Genialer Fallrückzieher beschert Klopp den Sieg."

Und weiter: "Selbst die Watford-Fans staunten mit offenem Mund, als Can zum Fallrückzieher ansetzte."

Can selbst beschrieb seinen Treffer bei Sky Sports: "Ich habe den Raum gesehen und bin hineingelaufen. Mein erster Gedanke war, dass ich ihn köpfen will, ansonsten habe ich nicht zu viel gedacht."

Er habe noch nie so einen Treffer erzielt, freute er sich. "Vielleicht mal, als ich jünger war. Aber das ist das beste Tor, das ich je erzielt habe." Lob gab es auch von Teamkollege Adam Lallana: "Das war ein Traumtor. Ich war direkt hinter ihm - so kann man gewinnen."

Gary Lineker würdigte Cans Traumtor mit einem Wortspiel. "Kann er? Ich wette, er kann", twitterte Englands Ex-Nationalspieler.

Während der Reds-Star also in den höchsten Tönen gelobt wurde, hatte ein anderer früherer Bundesligaspieler nichts zu lachen.

Ex-Werder-Profi Sebastian Prödl, der bei Cans Sensationstreffer neben dem deutschen Mittelfeldspieler stand, vergab in der Schlussminute die große Gelegenheit für Watford zum Ausgleich - doch sein Ball klatschte an die Latte.