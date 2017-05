Khaldoon Al Mubarak, Vorsitzender von Manchester City, hat die titellose Saison der Citizens als "Enttäuschung" bezeichnet - und damit auch den neuen Trainer Pep Guardiola zumindest indirekt kritisiert.

In einem Interview auf der Vereinswebsite erklärte Mubarak: "Aus dieser Perspektive gesehen, war die Saison eine Enttäuschung." City hatte unter Guardiola in der Premier League Rang drei erreicht und verpasste in den Pokal-Wettbewerben den Titel.

In diesem Sommer wolle der Klub wieder in Talente investieren, kündigte der ManCity-Boss an.

Ein Verkauf von Stürmer Sergio Aguero sei kein Thema. Der Argentinier sei "einer der besten Spieler der Welt", so Al Mubarak. "Es ist unbedingt notwendig, Sergio in der Mannschaft zu haben", sagte der Vorsitzende.