392 Tage nach seinem bislang letzten Startelfeinsatz feierte Per Mertesacker die Rückkehr auf die große Bühne.

Beim Triumph seines FC Arsenal im FA Cup gegen den FC Chelsea wurde der 32-Jährige zum umjubelten Helden.

"War vor zwei Wochen im Urlaub"

Arsene Wengers Berufung des Routiniers kam für viele überraschend - auch für Mertesacker.

"Vor zwei Wochen war ich im Urlaub, ich habe nicht erwartet zu spielen", gestand der Weltmeister nach dem 2:1-Sieg gegen die Blues. "Ich bin einfach glücklich über das Vertrauen meiner Teamkollegen und meines Trainers, nachdem ich so lange außen vor war. Ich habe viel gelitten in dieser Saison, schließlich wollte ich auf dem Platz meinen Beitrag dazu leisten."

Der bestand darin, Chelseas Topstürmer Diego Costa abzumelden. Abgesehen vom zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer machte Costa gegen Mertesacker kaum einen Stich. "Ich erwarte von mir selbst jede Woche eine solche Leistung", sagte Mertesacker: "Je mehr Leute mich abschreiben, desto stärker werde ich."

Auch die Presse feierte die Leistung des Innenverteidigers, der wegen einer Knieverletzung fast die gesamte Saison verpasst hatte.

SPORT1 präsentiert Pressestimmen aus England:

Daily Mail: "Ramsey ist wieder Wengers Wembley-Held, als Arsenal Chelsea dominiert und ihnen in einem aufregenden Finale das Double verwehrt. 'Return of the Mert': Per Mertesackers Leistung muss als das großartigste Comeback eines Deutschen im FA Cup gewertet werden, seit Bert Trautmann im Finale 1956 mit einem Genickbruch für Manchester City spielte."

The Sun: "Per Mertesacker spielt das Spiel seines Lebens und Arsene Wenger wird der erfolgreichste Trainer in der FA-Cup-Historie. Der 'Big f*** German' hatte zuvor nur 37 Minuten in dieser Saison gespielt. Es war daher wenig überraschend, dass die Arsenal-Fans die Hände über dem Kopf zusammenschlugen, als sie die Startaufstellung sahen. Aber der Routinier war absolut herausragend beim Ordnen einer ausgelaugten Arsenal-Defensive."

Express: "Per Mertesacker inspiriert Arsenal zum FA-Cup-Sieg über Chelsea und beendet deren Double-Hoffnungen. Kapitän Mertesacker konnte in den letzten Minuten eines aufregenden Finals kaum laufen, aber sein Temperament und seine Klasse standen symbolisch für Arsenals Triumph."

Guardian: "Mertesacker absolvierte seinen ersten Startelfeinsatz der Saison - und was für eine Leistung. Er trat auf, als sei er nie weg gewesen. Kontrollierte Costa in der Luft und stoppte den Chelsea-Stürmer obendrein mit einer fabelhaften Grätsche."

Telegraph: "Aaron Ramsey besiegelt Arsene Wengers Rekordsieg im FA Cup in einem glänzenden Finale. Arsenal spielte so, wie es Wenger möglichst jede Woche gerne hätte. Ein befreiter Mesut Özil fütterte den sich freilaufenden Sanchez. Mertesacker war riesig."