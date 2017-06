Teammanager David Wagner hat das Rätselraten um seine berufliche Zukunft beendet und seinen Vertrag beim Premier-League-Aufsteiger Huddersfield Town bis 2019 verlängert.

Dies gab der Klub aus der englischen Grafschaft West Yorkshire am Freitag bekannt. Wie Wagner bleibt auch dessen Assistent Christoph Bühler zwei weitere Jahre in Huddersfield.

Der 45 Jahre alte Wagner, Trauzeuge von Liverpool-Coach Jürgen Klopp und dessen früherer U23-Trainer bei Borussia Dortmund, hatte durch seinen Aufstieg mit Huddersfield Begehrlichkeiten geweckt. Er wurde auch mit seinem Ex-Klub Dortmund und Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Der BVB verpflichtete schließlich Peter Bosz von Ajax Amsterdam als Nachfolger von Thomas Tuchel. Leverkusen wiederum holte Heiko Herrlich von Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg.

Klopp und Wagner hatten beim FSV Mainz 05 zusammen gespielt. Als Klopp mit Borussia Dortmund Erfolge feierte, trainierte Wagner die zweite Mannschaft des BVB. Seit November 2015 ist er Teammanager in Huddersfield.

Huddersfield Town hatte sich in den Play-offs um den Aufstieg in die Premier League zunächst gegen Sheffield United und dann im Finale in Wembley im Elfmeterschießen gegen den FC Reading durchgesetzt. Huddersfield Town spielte zuletzt vor 45 Jahren in der höchsten Klasse.