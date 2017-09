Der FC Liverpool bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne Sieg.

Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp kam gegen den FC Burnley am 5. Spieltag der Premier League nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Zuletzt hatten die Reds in der Liga gegen Manchester City verloren (0:5) und in der Champions League gegen den FC Sevilla nur einen Punkt geholt (2:2).

Manchester City fertigte derweil den FC Watford auswärts mit 6:0 (3:0) ab und hat als Tabellenführer bereits fünf Punkte Vorsprung auf die Reds.

Gegen Burnley geriet Liverpool nach einem Gegentreffer von Scott Arfiel in der 27. Spielminute in Rückstand, Neuzugang Mohamed Salah glich drei Minuten später nach Vorlage des deutschen Nationalspielers Emre Can aus.

Der eingewechselte Dominic Solanke traf kurz vor Schluss nur die Latte (86.) für die deutlich überlegenen Reds, die 30 Schüsse mehr verzeichneten als Burnley. Philippe Coutinho gab nach dem Wechselwirbel Ende August sein Comeback in der Startelf.

Wagner vor Klopp

Liverpool liegt nach fünf Spielen hinter David Wagner und Huddersfield Town, das 1:1 (0:0) gegen Leicester City spielte. Für Leicester glich der englische Nationalstürmer Jamie Vardy (50./ Elfmeter) kurz nach der Huddersfield-Führung durch Laurent Depoitre (46.) aus.

Bei der Partie West Bromwich Albion gegen West Ham United (0:0) lief West Broms Gareth Barry zum 632. Mal in der Premier League auf und stellte damit den Ligarekord von ManUnited-Legende Ryan Giggs ein.

Auch der neue Teammanager Roy Hodgson stoppte die Alptraumserie von Crystal Palace nicht. Der frühere Nationaltrainer verlor mit den Londonern gegen den FC Southampton mit 0:1 (0:1).

Fünf Niederlagen ohne Tor ab Saisonstart bedeuten einen Negativrekord in der Premier-League-Geschichte. Hodgson, erst der dritte Premier-League-Teammanager jenseits der 70, hatte den nach nur 77 Tagen entlassenen Niederländer Frank de Boer beerbt.