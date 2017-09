Teammanager Pep Guardiola muss beim englischen Spitzenklub Manchester City monatelang auf Innenverteidiger Benjamin Mendy verzichten.

Wie Klub und Spieler am Donnerstag bestätigten, hatte sich der 23-Jährige beim 5:0-Heimsieg gegen Premier-League-Schlusslicht Crystal Palace am Samstag das vordere Kreuzband gerissen.

"Schlechte Nachrichten: Ich werde mich für ein paar Monate auf Leihbasis dem FC Verletzung anschließen", twitterte Mendy.

Der Franzose, der erst im Sommer für rund 58 Millionen Euro von Frankreichs Meister AS Monaco nach Manchester gekommen war, wird am Freitag in Barcelona operiert.