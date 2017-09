Das hatte sich Renato Sanches sicher ganz anders vorgestellt: Bei seinem Debüt für Swansea City kassierten die Waliser eine 0:1-Heimpleite gegen Aufsteiger Newcastle.

Der Mittelfeldspieler, der für ein Jahr vom FC Bayern an Swansea ausgeliehen ist, konnte in einem schwachen Heimteam keine Akzente setzen. In der 69. Minute endete die Premiere für Sanches, als ihn Trainer Paul Clement auswechselte.

Den Siegtreffer erzielte Jamaal Lascelles in der 77. Minute per Kopfball. In der Tabelle rutschte Sanches auf Platz 15, Newcastle verbesserte sich auf Rang 10.