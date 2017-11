Sam Allardyce wird neuer Teammanager des FC Everton. Das teilte der Klub aus der englischen Premier League am Mittwoch mit. Die letzten Details werden mit Allardyce im Laufe des Tages geklärt.

Nach Angaben der Daily Mail soll der ehemalige engliche Nationalcoach an der Merseyside einen Vertrag für eineinhalb Jahre unterschreiben.

Nach der Entlassung von Ronald Koeman hatte David Unsworth Ende Oktober das Team interimsweise übernommen, allerdings konnte er nicht für einen Aufschwung sorgen.

Die "Toffees" liegen mit gerade einmal zwölf Punkten aus 13 Spielen nur auf Rang 17 und hinken ihren Erwartungen weit hinterher. In der UEFA Europa League verabschiedete sich der Klub in einer Gruppe mit Apollon Limassol, Olympique Lyon und Atalanta sang- und klanglos als Tabellenletzter. Dabei hatte der Klub um Stürmer Wayne Rooney vor der Saison umgerechnet knapp 158 Millionen Euro in neues Personal investiert.

Am Mittwoch hatte zuvor bereits West Bromwich Albion mitgeteilt, dass Alan Pardew Nachfolger von Tony Pulis wird.

Beim Spiel gegen West Ham United am Mittwochabend wird Unswort allerdings noch auf der Bank sitzen.

Allardyce hatte Mitte November bereits abgesagt, nachdem die Toffees ihn für sein Empfinden zu lange hingehalten hatten. "Ich denke, wenn man in meiner Position ist, willst du, dass die Leute entscheidungsfreudig sind und du möchtest dich gebraucht fühlen. Ich hatte dieses Gefühl nicht. Sie haben gezögert, ob ich der Richtige bin", zitierte der Telegraph den 63-Jährigen. Nach erneuten Gesprächen erklärte sich Allardyce aber bereit, Koemans Nachfolge zu übernehmen.