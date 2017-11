Der FC Liverpool hat mit einem 4:1-Sieg bei West Ham United in der Premier League den Anschluss an die Champions-Legaue-Plätze gehalten. Die "Hammers" bleiben dagegen als Viertletzter weiterhin im Tabellenkeller stecken. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Tore für Jürgen Klopps Truppe erzielten Mohamed Salah (21./75. Minute), der Ex-Schalker Marvin Matip (24.) sowie Alex Oxlade-Chamberlain (56.). (Die Tabelle der Premier League)

West Hams Bilic vor dem Aus?

Manuel Lanzinis Anschlusstreffer zum 1:2 war zu wenig die Mannen von West-Ham-Coach Slaven Bilic, der nun eine Entlassung fürchten muss.

In der Tabelle sind die "Reds" mit Arsenal und Chelsea gleichgezogen (alle 19 Punkte). Doch die "Gunners" spielen am Sonntag noch gegen Tabellenführer Manchester City (28 Zähler), während die "Blues" im anderen Kracher ManUnited (23 Punkte) empfangen.

Liverpool trifft am 13. Spieltag zuhause auf den FC Southampton und hofft dann in der Premier League auf den dritten Sieg in Serie. (Ergebnisse/Spielplan der Premier League)