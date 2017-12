Trotz der jüngsten Erfolgsserie mit drei Pflichtspielsiegen in Folge und einem Remis im Stadtderby gegen den FC Liverpool hat Everton-Coach Sam Allardyce die alljährliche Weihnachtsfeier von Wayne Rooney und Co. abgeblasen.

Diese sollte ursprünglich nach den beiden Partien bei Newcastle United (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und gegen Swansea City am kommenden Montag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) stattfinden. Anschließend haben die Toffees fünf Tage frei, ehe es am 23. Dezember gegen den FC Chelsea geht.

Everton vor Allardyce nur auf Platz 16

"Ich habe die Weihnachtsparty abgesagt, weil wir so etwas im Moment nicht brauchen, wenn man sich die Position anschaut, in der wir uns bei meiner Amtsübernahme befunden haben", sagte Allardyce.

Bis zum 13. Spieltag hatte Everton unter Allardyces Vorgängern Ronald Koeman und David Unsworth nur zwölf Punkte gesammelt und rangierte auf Tabellenplatz 16. Seit Allardyces Amtsübernahme verbesserte sich der Klub aus Liverpool von Rang 13 auf den zehnten Platz.

"Ich habe den Spielern gesagt, dass ich ihnen das zurückzahlen werde, wenn sie nach Weihnachten Richtung Januar zurückkommen. Wir werden gesellig zusammensitzen, aber zur richtigen Zeit", versprach Allardyce - und hatte dabei auch den dichten Spielplan rund um den Jahreswechsel im Hinterkopf.

Dem Duell mit Chelsea am 23. Dezember folgen binnen weniger Tage die Spiele bei West Bromwich Albion (26. Dezember), beim AFC Bournemouth (30. Dezember) sowie an Neujahr gegen Manchester United.

Allardyce kündigt Ausgleich an

Es sei ihm wichtig, "dass die Spieler im heutigen Umfeld mit den sozialen Medien nicht dabei gesehen werden, wie sie ausgehen und sich zu sehr amüsieren".

Sollte der jüngste Aufschwung jedoch anhalten, spricht aus Allardyces Sicht nichts gegen eine verspätete Weihnachtsfeier.

"Die Party ist abgesagt, bis wir besser dastehen. Dann kann ich den Jungs sagen: 'Habt eine gemütliche Zeit, ihr habt es euch verdient'", kündigte der 63-Jährige an: "Aber ich will keine Anrufe bekommen, dass sie sich in Schwierigkeiten gebracht haben. In dem Fall werden sie mit mir noch viel mehr Schwierigkeiten bekommen."