Titelverteidiger FC Chelsea hat seine Erfolgsserie in der englischen Premier League fortgesetzt. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf kamen die Londoner gegen Newcastle United zu einem 3:1 (2:1)-Erfolg und festigten durch den sechsten Sieg in den vergangenen sieben Spielen (ein Remis) mit 32 Punkten Rang drei.

Dwight Gayle (12.) brachte die Gäste zwar in Führung, doch Eden Hazard (21. und 74./Foulelfmeter) sowie Alvaro Morata (33.) drehten die Begegnung.

Beim Strafstoß blieb Hazard eiskalt und chippte den Ball per Panenka in die Mitte des Tores.