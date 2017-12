Nationalspieler Leroy Sane hat mit Manchester City den 17. Sieg nacheinander gefeiert und die Tabellenführung in der englischen Premier League ausgebaut.

Einen Tag vor Heiligabend siegte die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola 4:0 (1:0) gegen AFC Bournemouth und beendete eine herausragende Hinrunde mit 18 Siegen und einem Unentschieden. Nie zuvor hat eine Mannschaft in der Premier League 17 Spiele in Serie gewonnen.

Mit 55 Punkten ist ManCity souveräner Spitzenreiter. Stadtrivale Manchester United (41) könnte am Abend bei Leicester City verkürzen.

Dreierpack von Kane

Die Tottenham Hotspur haben mit 3:0 (1:0) gegen den FC Burnley gewonnen und springen auf Platz fünf. Mann der Partie war Angreifer Harry Kane, der einen Dreierpack erzielte. Der englische Nationalspieler steht nun bei 53 Toren im Jahr 2017 und kann im letzten Spiel gegen Southampton noch an Lionel Messi, der 54 Treffer auf dem Konto hat, vorbeiziehen.

Kane erzielte in der siebten Minute die Führung für die Spurs per Elfmeter. Allerdings war zuvor Dele Alli allzu leicht gefallen. In der Folge vergaben die Londoner beste Chancen zu weiteren Toren. Aber Kane legte in der zweiten Hälfte (69., 79.) noch zweimal nach.

Aguero macht die 100 voll

Meister FC Chelsea ließ im Kampf um die Champions-League-Plätze Punkte liegen. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger kamen die Londoner beim FC Everton nicht über ein 0:0 hinaus und bleiben mit 39 Punkten Dritter hinter den Teams aus Manchester.

Everton holte unter Teammanager Sam Allardyce elf Punkte aus den letzten fünf Partien und hat sich als Neunter aus der Abstiegsregion befreit.

In Manchester erzielte der argentinische Nationalstürmer Sergio Aguero (27., 80.) einen Doppelpack für die Citizens, zudem waren Raheem Sterling (53.) und Danilo (85.) erfolgreich. Für Aguero waren es die Treffer 100 und 101 im Etihad Stadion. Nationalspieler Ilkay Gündogan wurde in der 74. Minute für den ehemaligen Wolfsburger Kevin De Bruyne eingewechselt.

Biergutschein für Huddersfield-Fans

Aufsteiger Huddersfield Town feierte beim 1:1 (0:1) beim FC Southampton einen Punktgewinn nach Rückstand. Die Mannschaft des deutschen Teammanagers David Wagner hat als Elfter sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Die mitgereisten Fans von Huddersfield dürfen sich zudem über ein weiteres Geschenk freuen. Der dänische Verteidiger Mathias Jörgensen hatte jedem Huddersfield-Fan, der mit zum Ligaspiel nach Southampton reist, einen Biergutschein für das folgende Heimspiel gegen Stoke City am zweiten Weihnachtsfeiertag versprochen.

Arnautovic trifft und verliert

Beim 3:1 (2:0) gegen West Bromwich Albion erzielte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting (45.+2) das 2:0 für Stoke City und damit sein viertes Saisontor.

Der frühere Ingolstädter Pascal Groß (64.) schoss Aufsteiger Brighton zum 1:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Watford. Für West Ham (2:3 (1:1) gegen Newcastle United) war der Ex-Bremer Marco Arnautovic (6.) zum zwischenzeitlichen 1:0 erfolgreich.