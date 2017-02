Der AS Rom mit dem deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger hat im italienischen Pokal-Wettbewerb das Halbfinale erreicht. Dort geht es nun gegen Stadtrivale Lazio um den Einzug ins Endspiel.

Im Viertelfinale setzte sich die Roma durch einen Elfmeter von Francesco Totti in der fünften Minute der Nachspielzeit mit 2:1 (0:0) gegen Zweitligist AC Cesena durch. Den zweiten Finalisten der Coppa Italia ermitteln Juventus Turin und der SSC Neapel.

Der ehemalige Wolfsburger Bundesligaspieler Edin Dzeko, der in der 21. Minute für Diego Perotti ins Spiel gekommen war, brachte die Roma in der 68. Minute mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später glich Luca Garritano für Cesena zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.