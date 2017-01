Weltmeister Sami Khedira bleibt mit Juventus Turin auf Titelkurs. Die "alte Dame" gewann das Spitzenspiel der italienischen Serie A gegen den Tabellenvierten Lazio Rom mit 2:0 (2:0) und hat zunächst vier Punkte Vorsprung bei einer Partie weniger.

Paulo Dybala (5.) und Torjäger Gonzalo Higuain (17.) stellten früh die Weichen auf Sieg für Juventus. Khedira stand 90 Minuten auf dem Feld. Für Lazio war es ein Rückschlag im Kampf um die Plätze in der Champions League. Juve hatte in den vergangenen fünf Jahren den Titel in Italien gewonnen.