Serie A: Antonio Rüdiger siegt mit AS Rom und verschiebt Juves Meisterparty Roma wahrt Chance auf Titel / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Die Spieler der Roma feiern einen klaren Sieg und dürfen weiter hoffen © Getty Images

Der AS Rom kommt in der Serie A noch mal an Juventus Turin ran. Mit einem torreichen Sieg verkürzt das Team von Antonio Rüdiger den Rückstand auf den Spitzenreiter.