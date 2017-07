Der italienische Nationaltorwart Gianluigi Donnarumma (18) macht einen Rückzieher und startet neue Verhandlungen mit seinem Klub AC Mailand wegen einer Vertragsverlängerung über 2018 hinaus.

Nach heftigen Fanprotesten will Donnarummas Berater, Mino Raiola, wieder Gespräche mit dem Milan-Management aufnehmen. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport am Montag.

Bisherige Milan-Angebote abgelehnt

Der Teenager gilt als großer Hoffnungsträger bei den Lombarden, in der Squadra Azzurra und legitimer Nachfolger von Nationalmannschafts-Torhüter-Ikone Gianluigi Buffon (39) von Juventus Turin. Raiola hatte ein bisheriges Angebot Milans auf Vertragsverlängerung abgelehnt.

Real Madrid am Keeper interessiert

Champions-League-Sieger Real Madrid ist angeblich an der Verpflichtung des Talents interessiert. Fans hatten Donnarumma wegen seiner Wechselplänen "Verrat" vorgeworfen. Der Keeper hatte am 25. Oktober 2015 mit Milan in der Serie A debütiert.