CFC Genua - Juventus Turin 2:4

Video Dybala bei wildem Torspektakel nicht zu stoppen

In einem verrückten in Spiel in Genua ist Top-Star Paulo Dybala für Juventus Turin der entscheidende Mann. Der Argentinier kommt auf eine Klasse-Quote.

AS Rom - Inter Mailand 1:3

Drei Pfostenschüsse und trotzdem verloren: Der AS Rom hat gegen Inter Mailand bis zur 67. Spielminute alles im Griff - bis Mauro Icardi aufdreht.

Benevento Calcio - FC Bologna 0:1

Video Traumsolo bringt Bologna den Sieg

Bei der Partie zwischen Benevento Calcio und dem FC Bologna steht es lange 0:0. Dann fasst sich Bolognas Donsah ein Herz und führt sein Team zum Sieg.

Alle Video-Highlights aus Italien:

