Der tschechische Angreifer Patrik Schick wechselt vom italienischen Erstligisten Sampdoria Genua zu AS Rom und wird damit beim Hauptstadtklub zum Rekordeinkauf.

38 Millionen Euro Ablöse kostet der 21-Jährige die Roma, zudem sind Bonuszahlungen über zwei Millionen vereinbart.

Schick, der in der vergangenen Saison in der Serie A elf Tore erzielte, war im Mai mit DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.

Auch der englische Meister FC Chelsea hatte Interesse an dem Stürmer signalisiert. Ein Deal mit Italiens Rekordchampion Juventus Turin scheiterte am Medizincheck.