Weltmeister Sami Khedira steht beim italienischen Serienmeister Juventus Turin vor dem Comeback. Der Mittelfeldspieler, der wegen einer Entzündung im Knie knapp sieben Wochen ausgefallen war, befindet sich wieder im Mannschaftstraining und traf am Mittwochabend in einem Testspiel doppelt.

Laut Gazzetta dello Sport plant Trainer Massimiliano Allegri mit einem Startelfeinsatz Khediras am Samstag gegen Lazio Rom (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).

Benedikt Höwedes, der nach seinem Wechsel von Schalke 04 nach Turin noch gar nicht zum Einsatz kam, könnte nach Allegris Planung am 28. Oktober im Spiel gegen den AC Mailand sein Debüt geben. Der Abwehrspieler, der zunächst für ein Jahr ausgeliehen ist, laboriert an einer Oberschenkelverletzung.

Sollte Höwedes in dieser Saison nicht in 25 Spielen für Juve zum Einsatz kommen, könnte sein Wechsel zur Alten Dame am Ende der Saison auf der Kippe stehen.