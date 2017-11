Nach einem verdienten Sieg im 147. Derby della Capitale bleibt AS Rom in der italienischen Serie A den Spitzenklubs SSC Neapel und Juventus Turin auf den Fersen. Die Roma bezwang den Lokalrivalen Lazio mit 2:1 (0:0) und verbesserte sich mit 30 Punkten auf den dritten Tabellenplatz.

Neapel (32) könnte am Abend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) seinen Vorsprung mit einem Sieg gegen AC Mailand wieder auf fünf Zähler ausbauen. Titelverteidiger Juve (31) tritt am Sonntag (ab 15.00 Uhr im LIVETICKER) bei Sampdoria Genua an, dabei gibt Weltmeister Benedikt Höwedes nach überstandener Oberschenkelverletzung möglicherweise sein Debüt (Ergebnisse/Spielplan der Serie A).

Diego Perotti (49., Foulelfmeter) und Radja Nainggolan (53.) brachten die Roma mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung. Dem Ex-Dortmunder Ciro Immobile (72., Handelfmeter) gelang nur noch der Anschlusstreffer.