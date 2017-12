Der AC Florenz hat im Achtelfinale der Coppa Italia mit 3:2 (1:1) gegen Sampdoria Genua gewonnen. Dabei gab es drei Elfmeter innerhalb der regulären 90 Minuten. Florenz trifft nun im Viertelfinale auf den Sieger der Partie Lazio Rom gegen Zweitligist AS Cittadella am Donnerstag.

Khouma Babacar (2.) eröffnete das Spiel mit einem Blitztor, bevor Genuas Edgar Barreto (39.) vor der Halbzeit ausglich. Anschließend ging der Elfmeter-Wahnsinn in Florenz los (Spielplan der Coppa Italia).

Jordan Veretout verwandelte in der 59. Minute den ersten Strafstoß für Florenz, ehe Gaston Ramirez (77.) für Genua wiederum per Elfmeter ausglich. In der 90. Minute gab es den dritten Elfmeter im Spiel, wieder für Florenz, wieder war Veretout erfolgreich.

Später am Mittwochabend spielen der AC Mailand und Hellas Verona den Viertelfinal-Gegner von Inter Mailand aus. Einen Tag zuvor schrammte Inter beim Drittligisten Pordenone Calcio knapp an der Blamage vorbei. Erst im Elfmeterschießen setzte sich das Team um Mauro Icardi durch.