Inter Mailand - Udinese Calcio 1:3

Inter Mailands reine Weste ist beschmutzt. Gegen Udinese verliert der Meisterschaftskandidat zum ersten Mal in der Serie A.

AC Turin - SSC Neapel 0:3

Video Napoli schickt drei Warnungen an RB Leipzig

Da darf sich RB Leipzig in der Europa League auf etwas gefasst machen: Der SSC Neapel siegt auch beim FC Turin. Auch wenn Dries Mertens sich ein bisschen blamiert.

AS Rom - Cagliari Calcio 1:0

Diego Perotti sorgt gegen Cagliari für großes Kopfschütteln: Der Spieler des AS Rom verschießt auf unfassbar arrogante Art einen Elfmeter.

FC Bologna - Juventus Turin 0:3

Video Juventus bleibt an Neapel dran

Nach Inters erster Niederlage zieht Juventus Turin daraus Profit. Die Alte Dame ist nach wunderschönen Toren von Pjanic, Mandzukic und Matuidi jetzt Tabellenzweiter.

Atalanta Bergamo - Lazio Rom 3:3

Aufgepasst, Borussia Dortmund! Der Europa-League-Gegner aus Bergamo hat offensiv einiges drauf. Doch gegen Lazio schwimmt man in der Defensive…

Hellas Verona - AC Mailand 3:0

Jetzt hat es auch den neuen Trainer Gennaro Gattuso erwischt: Der AC verliert überraschend gegen Hellas Verona. Jetzt brennt bei Milan aber der Baum.

FC Crotone - Chievo Verona 1:0

Die schweren Zeiten scheinen für Crotone erst mal vorbei: Gegen Chievo Verona landet man endlich einen großen Befreiungsschlag.

AC Florenz - CFC Genua 1893 0:0

Video Simeone und Florenz beißen sich die Zähne aus

Was für eine frustrierende Partie für die Fiorentina. Immer wieder rennen die Männer aus der Toskana gegen Genua an, aber es will einfach nichts gelingen.

Sampdoria Genua - US Sassuolo Calcio 0:1

Da hat sich der Schiri nicht mit Ruhm bekleckert: Im Spiel zwischen Sampdoria und Sassuolo pariert ein Feldspieler wie ein Keeper – doch das Handspiel wird nicht gepfiffen!

Benevento Calcio - SPAL Ferrara 1:2

Gegen diese Mannschaft wirkt das legendäre Tasmania Berlin quasi wie eine Erfolgsmannschaft: Benevento Calcio versagt auch gegen die direkten Konkurrenten von SPAL Ferrara.