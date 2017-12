Hellas Verona - Juventus 1:3

Video Khediras Geistesblitz bringt Juve auf Siegkurs

Sami Khedira leitet gegen Hellas Verona schon das erste Tor ein - und hat dann vor der erneuten Führung eine geniale Idee. Auch Paulo Dybala zaubert für Juve.

Inter Mailand - Lazio Rom 0:0

Video Videobeweis kostet Immobile die Siegchance

Lazio Rom dominiert das Spitzenspiel bei Inter Mailand, der starke Ciro Immobile holt einen Elfmeter heraus - bis der Videobeweis den Schiedsrichter umstimmt.

FC Crotone - SSC Neapel 0:1

Video Maradonas Nachfolger lässt Napoli jubeln

Dank eines Treffers von Marek Hamsik kürt sich Neapel zum Wintermeister der Serie A. Dem Slowaken wird vor dem Sieg in Crotone eine besondere Ehre zuteil.

AC Florenz - AC Milan 1:1

Video Calhanoglu rettet Milan einen Punkt

Der AC Mailand bleibt auch im dritten Liga-Spiel in Folge in der Serie A ohne Sieg. In Florenz rettet Hakan Calhanoglu den Gästen zumindest einen Zähler.

AS Rom - Sassuolo Calcio 1:1

Die Roma kommt zuhause nicht über ein Unentschieden gegen Sassuolo hinaus. Zwei aberkannte Tore sorgen für Ärger bei den Römern.

Atalanta Bergamo - Cagliari Calcio 1:2

Atalanta Bergamo kassiert gegen Abstiegskandidat Cagliari eine bittere Pleite - und präsentiert sich alles andere als reif für das Europa-League-Duell mit dem BVB.

Benevento Calcio - Chievo Verona 1:0

Endlich erlöst! Nach nur einem Punkt aus den ersten 18 Spielen darf Aufsteiger Benevento Calcio gegen Chievo Verona den ersten Sieg in der Serie A bejubeln.

FC Bologna - Udinese Calcio 1:2

FC Turin - CFC Genua 0:0

Sampdoria Genua - SPAL 2:0