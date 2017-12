Samstagnachmittag zum Vergessen für Inter Mailand. Statt die Tabellenführung auszubauen, erlaubten sich Nerazzurri eine überraschende 1:3-Heimniederlage gegen Udinese Calcio.

Die Gäste gingen bereits in der 14. Minute durch Kevin Lasagna in Führung, konnten sich aber nur eine Minute lang darüber freuen. Inters Sturmstar Mauro Icardi sorgte postwendend für den Ausgleich.

In der zweiten Hälfte drehte Udinese aber weiter auf und feierte den Sieg durch die Treffer von Rodrigo de Paul (61./Elfmeter) und Antonin Barak (77.).

In der Tabelle liegt Inter zwar noch mit einem Punkt vor dem SSC Neapel in Führung, doch die Süditaliener können mit einem Sieg beim AC Turin einen Wechsel an der Spitze bewirken.