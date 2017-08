Ring frei zur nächsten Runde im Pöbel-Duell zwischen Floyd Mayweather und Conor McGregor.

Auf einem Pressetermin vor dem großen Fight am kommenden Samstag sparten die beiden Kontrahenten mal wieder nicht mit gegenseitigen Beleidigungen.

Besonders Herausforderer McGregor ließ es ordentlich krachen. "Floyd kann reden worüber er reden will. Er kann über jeden Müll reden, über den er reden will, weil er mit dem neuen Box-Gott spricht", sagte der Ire in Richtung Mayweather.

Und auch für den Kampf gab er gleich die Marschrichtung vor: "Ich bin mir sicher, dass ich ihn früh ausknocken werde. Ich sehe ihn nicht länger als eine oder zwei Runden durchhalten."

Anschließend legte der Ire noch einmal nach und verkündete, dass er Floyd "überlegen" sei. "Am Samstagabend wird er auf mich nicht vorbereitet sein", tönte der 29-Jährige selbstbewusst.

Auch Floyd Mayweather spuckte große Töne. "Ich will allen Zuschauern eine großartige Show bieten. Der Kampf gegen Manny Pacquiao war nicht aufregend genug. Dieses Mal will ich den Fans ein Spektakel bereiten."

Der Kampf zwischen Mayweather und McGregor beginnt in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 3 Uhr LIVE auf DAZN.