In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt in Las Vegas der am heißesten erwartete Boxkampf seit langem: UFC-Champion Conor McGregor gegen Box-Legende Floyd Mayweather (So., ab 3 Uhr LIVE auf DAZN).

+++ McGregor bleibt beim Wiegen im Limit +++

Beim Wiegen hat Conor McGregor das Kampfgewicht erreicht und damit eine mögliche Vertragsstrafe in Millionenhöhe abgewendet.

In der T-Mobile Arena in Las Vegas brachte der Ire genau 153 Pfund auf die Waage. Damit blieb er ein Pfund unter der für den Fight vereinbarten Grenze von 154 Pfund (69,85 Kilogramm). Bei Mayweather zeigte die Waage sogar nur 149,5 Pfund an.

"Ich komme immer auf mein Gewicht, ich bin ein Profi", rief McGregor, nachdem er von der Waage gestiegen war: "Es geht um Opferbereitschaft, Hingabe und Fokus. Ich bin bereit!"

+++ Wer ist Conor McGregor? +++

Vom Mobbing-Opfer zum absoluten Kampfsport-Superstar: Unser Autor Sebastian Mittag - der bei dem Fight auch aus Las Vegas berichten wird - hat die Lebensgeschichte des Iren hier zusammengefasst.

+++ Um so viel Geld geht es wirklich? +++

Wie viel Geld wird insgesamt beim Mega-Kampf umgesetzt? Ist es der wertvollste aller Zeiten? Bisher hält diesen Rekord der Kampf zwischen Floyd Mayweather und Manny Pacquiao im Mai 2015. Damals wurden 623,5 Millionen Dollar umgesetzt.

