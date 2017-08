Conor McGregor ist nicht zu schwer für den Mega-Fight gegen Floyd Mayweather (So., ab 3 Uhr LIVE auf DAZN). Der Ire hat damit eine mögliche Vertragsstrafe in Millionenhöhe abgewendet.

Beim Wiegen in der T-Mobile Arena in Las Vegas brachte McGregor genau 153 Pfund auf die Waage. Damit blieb er sogar noch ein Pfund unter den für den Fight vereinbarten 154 Pfund (69,85 Kilogramm).

Bei Mayweather zeigte die Waage sogar nur 149,5 Pfund an.

"Ich komme immer auf mein Gewicht, ich bin ein Profi", rief McGregor, nachdem er von der Waage gestiegen war.

Mayweather hatte Zweifel

Mayweather hatte zuvor Zweifel daran geäußert, ob McGregor bis zum Wiegen das vereinbarte Gewicht erreichen würde.

"Conor McGregor wirkt derzeit extrem schwer. Ich denke, er liegt bei 164 Pfund, somit müssen noch zehn Pfund runter", meinte er noch drei Tage vor dem Wiegen.

Der US-Amerikaner hatte klargestellt, dass McGregor vertraglich zu einer Strafzahlung verpflichtet gewesen wäre, wenn er zu schwer zum Wiegen erschienen wäre.

"Wenn er das Gewicht nicht macht, werden wir dennoch kämpfen. Aber dann gibt es für McGregor eine heftige Geldstrafe. Macht diese Extra-Millionen schon mal fertig", sagte der 40-Jährige, der ohnehin mindestens 100 Millionen Dollar (85 Millionen Euro) kassieren wird.

Heiße Atmosphäre beim Wiegen

Die Atmosphäre beim Wiegen in Las Vegas gab schon einmal einen Vorgeschmack auf die Stimmung, die beim Kampf in der Halle herrschen könnte. Mehr als zehntausend Fans kamen in die T-Mobile Arena, wo auch der Fight stattfinden wird.

Die McGregor-Fans waren klar in der Überzahl und machten sich lautstark bemerkbar. Immer wieder schallten "Ole, ole"-Gesänge für McGregor durch die Halle, Mayweather wurde ausgebuht.

Wie viele dieser Fans auch beim Kampf in der Halle sein werden, bleibt abzuwarten. Die Preise für die noch rund 1500 erhältlichen Tickets sind horrend. Die günstigste Karte kostet 3500 US-Dollar, das teuerste Ticket sogar 10.000 Dollar.