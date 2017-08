Der sechzehnfache Darts-Weltmeister Phil Taylor hat MMA-Kämpfer Conor McGregor nach dessen Niederlage im Mega-Fight zu einem Darts-Duell herausgefordert.

Taylor, der von 1995 bis 2002 acht WM-Titel nacheinander gewann, tweetete einen Artikel der satirischen Nachrichtenseite Daily Squat.

"Du hast also ein bisschen Lust auf The Power?", schrieb Taylor und verlinkte den Artikel, in dem gescherzt wird, McGregor hätte Taylor zum Darts herausgefordert.

Nach seinem Ausflug ins Boxen könnte der Ire sich nun in der nächsten Sportart mit einem der Weltbesten messen.

Taylor ist einer der größten Darts-Spieler aller Zeiten.