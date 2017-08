Floyd Mayweather gilt als der beste lebende Boxer. Kein Sportler verdiente in seiner Karriere mehr als "Money" Mayweather.

Conor McGregor ist der größte Star der UFC. Der charismatische Ire ist der erste Kämpfer, der gleichzeitig Weltmeister in zwei Gewichtsklassen der MMA-Eliteliga war.

Nun treten die beiden Superstars am 27. August (LIVE auf DAZN) in Las Vegas gegeneinander an. Alt gegen Jung, Boxen gegen Mixed Martial Arts - zwei Welten treffen aufeinander.

(Jetzt kostenlosen Testmonat bei DAZN sichern und neben Mayweather vs. McGregor auch den Saisonstart in den europäischen Top-Ligen wie Premier League und La Liga live sehen!)

Wer wird den Mega-Fight gewinnen? Conor McGregor oder Floyd Mayweather? Stimmen Sie jetzt ab!