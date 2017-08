Die zweitgrößte WWE-Show des Jahres naht, die Match-Card vervollständigt sich.

Für den SummerSlam am 20. August wurden bei der TV-Show Monday Night RAW drei neue angekündigt: Die wieder vereinten Dean Ambrose und The Shield treffen auf die RAW Tag Team Champions Cesaro und Sheamus, Finn Balor auf Bray Wyatt - außerdem gewann Sasha Banks ein Mini-Turnier und trifft nun anstelle der verletzten Bayley auf RAW-Damenchampion Alexa Bliss.

Die Match-Card für den WWE SummerSlam 2017:

WWE Universal Title Match: Brock Lesnar (c) vs. Braun Strowman vs. Roman Reigns vs. Samoa Joe

WWE World Title Match: Jinder Mahal (c) vs. Shinsuke Nakamura

John Cena vs. Baron Corbin

WWE RAW Tag Team Title Match: Cesaro & Sheamus (c) vs. Dean Ambrose & Seth Rollins

WWE United States Title Match: AJ Styles (c) vs. Kevin Owens - Special Referee: Shane McMahon

WWE RAW Women's Title Match: Alexa Bliss (c) vs. Sasha Banks

WWE SmackDown Women's Title Match: Naomi (c) vs. Natalya

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The New Day (Big E & Xavier Woods) (c) vs. The Usos (Jimmy & Jey Uso)

WWE Cruiserweight Title Match: Akira Tozawa (c) vs. Neville

Finn Balor vs. Bray Wyatt

Randy Orton vs. Rusev

The Big Show vs. Big Cass - Enzo Amore ist während des Kampfes in einen Käfig gesperrt

Der SummerSlam 2017 ist in der Nacht zum Montag, den 21. August, ab 1 Uhr im kostenpflichtigen Streaming-Portal WWE Network und auf Sky Select zu sehen.