Die Wrestling-Liga WWE hat zwei neue Verletzungsfälle zu beklagen.

Sowohl Samoa Joe als auch Xavier Woods haben sich Medienberichten zufolge Knie-Blessuren zugezogen.

Joe - der noch beim SummerSlam im Hauptkampf um Brock Lesnars Universal Title stand - hat sich die Verletzung offenbar in einem Match gegen John Cena bei einer Live-Show in Jonesboro zugezogen.

Woods, Mitglied der Gruppierung The New Day, erlitt seine Verletzung bei einem Kampf gegen die Usos und Breezango in Texarkana, Arkansas.

Joe soll Medienberichten zufolge zwischen vier und sechs Wochen ausfallen, die Schwere von Woods' Verletzung wird noch untersucht.

Das Lazarett von WWE wächst damit an: Erst vergangene Woche hatte sich Hüne Big Cass einen Kreuzbandriss und NXT-Damenchampion Asuka einen Schlüsselbeinbruch zugezogen.