Die populärste WWE-Gruppierung der vergangenen Jahre tut sich wieder zusammen - und The Shield ist auch sogleich mächtig gefordert.

Bei der Großveranstaltung TLC (Tables, Ladders & Chairs) treten Roman Reigns, Seth Rollins und Dean Ambrose erstmals seit ihrem Bruch vor drei Jahren wieder gemeinsam an.

Die "Hounds of Justice" nehmen es im Hauptkampf mit gleich fünf Gegnern auf. Zu den ursprünglichen Kontrahenten The Miz, Cesaro und Sheamus gesellten sich im Lauf der vergangenen Wochen noch Reigns' Erzfeind Braun Strowman und der zurückgekehrte Kane hinzu.

Der 5-gegen-3-Kampf ist ein TLC Match, wie im Namen der Veranstaltung schon anklingt, ist darin der Einsatz von Tischen, Leitern und Stühlen erlaubt.

Weitere besondere Matches: Die Japanerin Asuka - in der WWE-Entwicklungsliga NXT fast zwei Jahre lang ungeschlagen - feiert ihr lang erwartetes Hauptkader-Debüt und trifft auf die Australierin Emma. Die Erzrivalen Finn Balor und Bray Wyatt hetzen ihre düsteren Alter Egos "The Demon King" und "Sister Abigail" aufeinander.

Welche Matches es ansonsten bei dem Pay Per View des RAW-Kaders zu sehen gibt, wie sie zu verfolgen sind: SPORT1 gibt den Überblick.

Die Matches bei WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs) 2017:

TLC Match: The Shield (Roman Reigns, Dean Ambrose & Seth Rollins) vs. The Miz, Braun Strowman, Cesaro, Sheamus & Kane

RAW Women's Title Match: Alexa Bliss (c) vs. Mickie James

WWE Cruiserweight Title Match: Kalisto (c) vs. Enzo Amore

The Demon King (Finn Balor) vs. Sister Abigail (Bray Wyatt)

Asuka vs. Emma

Cedric Alexander & Rich Swann vs. Brian Kendrick & Jack Gallagher

Sasha Banks vs. Alicia Fox (Kickoff-Show)

TLC ist in der Nacht zum Montag, den 23. Oktober, ab 2 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 1 Uhr.