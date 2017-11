Die jüngste Deutschland-Tour von WWE ist gerade vorbei – schon ist die nächste angekündigt.

Im kommenden Mai wird die Wrestling-Liga vier Gastspiele hinlegen, dazu eines in Österreich. In Deutschland werden diesmal die Stars der Dienstagsshow SmackDown Live in Aktion sein, nach Wien kommt der RAW-Kader.

Für die Deutschland-Termine sind momentan AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Charlotte Flair, The New Day, Naomi, Kevin Owens und Jinder Mahal angekündigt.

Durch den jährlichen "Superstar Shakeup", den WWE Draft, bei dem ein Teil der RAW- und SmackDown-Wrestler getauscht werden, kann sich das Lineup allerdings noch ändern.

Der Vorverkauf für die Deutschland-Tour beginnt am Freitag, 24. November um 10 Uhr, der für Wien hat bereits begonnen.

Die Termine der WWE-Deutschland- und Österreich-Tour:

- Donnerstag, 10. Mai in der König-Pilsner Arena in Oberhausen, um 19:30 Uhr

- Freitag, 11. Mai in der Volkswagen Halle in Braunschweig, um 19:30 Uhr

- Samstag, 12. Mai in der OVB Arena in Bremen, um 19:30 Uhr

- Donnerstag, 17. Mai in der Wiener Stadthalle in Wien, Österreich, um 19:30 Uhr

- Sonntag, 20. Mai in der Olympiahalle in München, um 19:30 Uhr