Marathon: Eliud Kipchoge glaubt an Rennen unter zwei Stunden

Anzeige

Marathon: Eliud Kipchoge glaubt an Rennen unter zwei Stunden Kipchoge peilt Marathon-Rekord an / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Eliud Kipchoge (M.) holte 2004 bei den Olympischen Sommerspielen Bronze © Getty Images

Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge will am Wochenende in Monza die magische Zwei-Stunden-Marke unterbieten. Die Zeit kann aber wohl nicht als Weltrekord gewertet werden.