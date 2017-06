1500-m-Läufer Homiyu Tesfaye hat zwei Monate vor den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London (4. bis 13. August) die WM-Norm erfüllt.

Der Frankfurter unterbot beim EAA-Meeting in Prag am Montag mit 3:34,71 Minuten die geforderte Norm von 3:36,00 Minuten. Damit belegte der WM-Fünfte von 2013 in Prag den zweiten Platz.