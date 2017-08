Der britische Lauf-Superstar Mo Farah will nach dem Ende seiner Bahn-Karriere unter dem Namen "Mohamed" auf die Marathon-Jagd gehen.

"Mein Straßenname ist Mohamed", sagte der 34-Jährige nach seinem zweiten Platz über 5000 m bei der Leichtathletik-WM in London, seiner ersten Niederlage in einem großen Rennen seit sechs Jahren: "Ich denke, 'Mo' ist für mich erledigt. Ich muss vergessen, was ich auf der Bahn getan und erreicht habe."

Der in Somalia geborene sechsmalige Weltmeister und viermalige Olympiasieger, Mohamed Muktar Jama Farah mit vollem Namen, wird in Birmingham und Zürich bis Ende August noch zwei Stadion-Rennen bestreiten, ab dem kommenden Jahr konzentriert er sich dann auf den Marathon.

Nach seinem Abschied von der WM in London, wo er am ersten Tag sein drittes 10.000-m-Gold in Serie geholt hatte, übte Farah scharfe Kritik an den Medien. Der Langstreckenstar und sein umstrittener Trainer Alberto Salazar waren immer wieder in den Verdacht der Doping-Manipulation gerückt worden. Den Journalisten warf er vor, seine Erfolge "zerstören" zu wollen.

"Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Fakt ist, dass ich meine Erfolge durch harte Arbeit und Hingabe erreicht habe", sagte Farah: "Ich habe Jahr für Jahr meine Eier gezeigt und für mein Land abgeliefert."